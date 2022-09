Carlo diventa Re d'Inghilterra, si chiamerà Carlo III: «Grande tristezza per la morte della mia amata madre»

Dopo la morte della mamma, la Regina Elisabetta, il principe Carlo diventa Re d'Inghilterra: le sue prime parole sono di grande dolore. E in serata emerge anche quale sarà il suo nome da sovrano: sarà noto con il nome di Carlo III, ha confermato Clarence House dopo che già la premier britannica Liz Truss lo aveva chiamato così nel suo discorso alla nazione in seguito alla scomparsa della sovrana.

«La morte della mia amata madre è un momento di grande tristezza per me e per tutti i membri della mia famiglia», dice. «So che la sua morte sarà profondamente sentita in tutto il Paese, il regno, il Commonwealth e da innumerevoli persone nel mondo», ha aggiunto. «È di conforto la consapevolezza dell'affetto e del rispetto provato per la regina».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Settembre 2022, 20:41

