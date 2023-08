Dal pavimento del bagno spunta un cane: «Ma non è il mio». La ragazza va nel panico: cosa è successo

di Redazione web

Immagina di rientrare in casa e avere un ospite indesiderato incastrato nel pavimento del tuo bagno. Ecco quanto accaduto ad una donna Kyndal Bret e a suo marito, nel Tennessee. I due stavano ristrutturando il loro bagno durante i lavori di rifacimento del pavimento quando hanno scoperto, rientrando a casa, che proprio da lì sporgeva la testa di un cane.

La scoperta in bagno

La donna, la scorsa settimana, ha dichiarato di aver sentito rumori strani provenire dal bagno della propria abitazione.

I soccorsi

Girando la telecamere verso il corridoio si può vedere il suo cane che le passa accanto e lei che si chiede: «Tu non sei mio. Chi sei dolcezza?». Allertati immediatamente i soccorsi, Kyndal non si è staccata dal cane per paura che soffoccasse, essendo incastrato con la testa all'altezza del collo nella fessura del bagno. Il cane è stato liberato e non ha riportato ferite.

