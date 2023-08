Trova il disegno fatto a 5 anni in vendita in un negozio (a un prezzo considerevole). Il mistero: «Lo ha portato una donna»

di Redazione web

Un cimelio di famiglia perduto da tempo ricomparso inaspettatamente in un negozio di antiquariato e un mistero da risolvere. Una ragazza ha ritrovato a pochi isolati da casa un disegno che aveva fatto quando aveva solo cinque anni e che ritraeva sua madre. Con sua grande sorpresa, il foglio era stato incorniciato e messo in vendita a una cifra considerevole. La storia ricca di colpi di scena è stata condivisa in un video su TikTok e ha scatenato grande curiosità negli utenti.

Il disegno venduto dall'antiquario

La giovane Nicole Dominguez ha raccontato in un video virale di essere andata una volta in un negozio di antiquariato alla ricerca di alcune cose per il suo novo appartamento. «Questo posto si trova a cinque isolati da casa mia», ha avvertito la giovane donna dell'Illinois. Appena entrata, la prima cosa che ha notato è stato proprio il ritratto di sua madre che aveva dipinto con gli acquerelli all'età di 5 anni. La sua "opera d'arte" era stata incorniciata e messa in vendita al prezzo di 48 dollari (43 euro circa) con il nome di «acquerello amatoriale». Come il disegno sia finito esposto in un negozio, è un mistero: la ragazza e sua madre si sono trasferite di recente in una nuova casa, più piccola della precedente, dove non c'è abbastanza spazio per tutti i loro effetti personali. Così, hanno deciso di affittare un capannone per depositare gli oggetti in eccedenza, tra questi c'era proprio il ritratto fatto da Nicole. O almeno, così credevano le due donne. Una volta tornate sul posto hanno notato che il disegno era scomparso, per poi ritrovarlo dall'antiquario. Ma come ci sia arrivato, resta un giallo: l'unica cosa che il proprietario del negozio è riuscito a dirle è che è stato consegnato da una donna "misteriosa".

Le ipotesi

Il video della storia, pubblicato sul suo account @mynamemeansvictory, ha raggiunto più di un milione di visualizzazioni. Una manciata di utenti si è concentrata sulla madre, dicendo che aveva deciso di donare o vendere il dipinto. Tuttavia, Nicole li ha smentiti, chiarendo che sua madre apprezza quel ritratto più di chiunque altro. «Per chi dice che mia madre ha regalato o venduto il ritratto: davvero non la conoscete. Ha sempre scelto di tenere un quadro di mia sorella e questo mio quadro. E li ha esposti in ogni casa in cui abbiamo vissuto». , " Egli ha detto.

