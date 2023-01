Studentesse di 14 e 13 anni accoltellate, una delle due è morta in ospedale: l'aggressore (27enne) confessa l'omicidio dopo un mese

di Redazione Web

Dopo un mese le famiglie delle due vittime hanno ottenuto giustizia. Ece S. di 14 anni e Nerea di 13 sono morte dopo essere state accoltellate più volte da un uomo di 27 anni. La tragedia è avvenuta lo scorso 5 dicembre, ma l'aggressore ha ammesso di essere il colpevole solo dopo un mese. È successo Illerkirchberg, un comune in Germania.

Cosa è successo

La mattina del 5 dicembre, il sospetto ha aggredito con un coltello due ragazze nel quartiere Oberkirchberg di Illerkirchberg che si stavano recando a scuola. Una delle due è morta in ospedale, l'altra è rimasta gravemente ferita, ma nel frattempo è stata dimessa. Il 27enne indagato, che si trova ancora nell'ospedale (probabilmente si è ferito dopo l'aggressione) del carcere, ha ammesso durante un interrogatorio del 5 gennaio 2023 di aver accoltellato più volte una ragazza con un coltello. L'uomo eritreo ha anche affermato di non aver conosciuto le ragazze prima.

Secondo la polizia, le sue dichiarazioni corrispondono ai risultati dell'analisi delle tracce che sono ora disponibili. Tracce di DNA della quattordicenne uccisa sono state trovate sia sul presunto coltello che sui suoi vestiti. Il DNA del sospettato è stato trovato anche sul coltello in questione.

La polizia non può ancora fornire alcuna informazione sul movente del colpevole, le indagini sono ancora in corso. Le informazioni fornite dall'imputato dovrebbero essere preventivamente verificate e attualmente non possono essere comunicate.

