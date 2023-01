Ladro entra in casa armato di pala, mamma spara e lo uccide per proteggere i suoi bambini

di Redazione Web

Una mamma ha colpito e ucciso un intruso che ha fatto irruzione nella sua casa dove erano presenti, oltre alla donna, i suoi due bambini. È successo negli Stati Uniti, in Louisiana nei giorni scorsi. L'uomo che ha cercato di intrufolarsi nell'abitazione era armato ed è stato dichiarato morto sul colpo.

Cosa è successo

Robert Rheams, 51 anni, ha fatto irruzione nella casa della donna, ad Hammond domenica scorsa, armato di pala e chiave inglese, come ha riferito lo sceriffo della contea. Dopo essere entrato, ha avuto un alterco fisico con la donna, che alla fine però ha portato alla morte dell'uomo.

A richiedere le forze dell'ordine sono stati i vicini di casa che hanno mandato la segnalazione dopo aver sentito sparare un colpo dall'abitazione.

Rheams era in libertà vigilata dopo aver scontato 20 anni di carcere per rapina a mano armata al momento dell'invasione domestica, ha riferito l'ufficio dello sceriffo. Poco prima dell'irruzione l'uomo è stato associato a un furto d'auto. Sono in corso le indagini, ma secondo quanto riportato adesso dai notiziari locali pare che la donna stesse cercando solo di proteggere se stessa e i suoi figli da un'irruzione forzata.

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Gennaio 2023, 19:49

