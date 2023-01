Va dal medico per il mal di schiena ma ha un tumore: a 19 anni muore dopo tre settimane

di Redazione web

Era andato in ospedale per un forte mal di schiena ma ha ricevuto una diagnosi terribile. Carl Scott, 19 anni, ha infatti scoperto di avere un tumore raro che si era ormai diffuso in molte parti del suo corpo. È morto tre settimane dopo in ospedale a Newcastle in Inghilterra. Gli è stato detto che aveva una rara forma di sarcoma chiamata rabdomiosarcoma alveolare

La diagnosi inaspettata

Gli esami medici non hanno lasciato spazio a dubbi: Carl aveva un sarcoma, un raro tumore ai tessuti molli, che si era ormai diffuso in ogni parte del corpo. Il ragazzo è morto in ospedale tre settimane dopo la diagnosi.

La mamma: «È successo tutto in fretta»

La mamma di Carl, Clair Abraham è rimasta scoinvolta: «Mio figlio è andato in ospedale per problemi alla schiena, sentirci dire che aveva un tumore è stato uno choc» ha detto ai giornali inglesi. La donna, visto il decorso rapidissimo della malattia non ha avuto modo di elaborare quanto stava accadendo: «Tutto è successo così in fretta» ha detto «Gli ultimi mesi sono stati davvero difficili. Tutto era così sfocato e non abbiamo avuto il tempo di assorbire molto. Non avevo mai sentito parlare di sarcoma prima. Sono tornato a casa, l'ho cercato su Google e mi sono reso conto di quanto fosse grave».

