Vialli, la moglie Cathryn White-Cooper rompe il silenzio: «Siamo devastati. Grazie per il vostro amore»

Gianluca Vialli si è spento il 6 gennaio 2023, ma l'amore tra lui e la moglie non finirà mai. Cathryn White-Cooper aveva sposato Luca in gran segreto il 26 agosto 2003, dando poi la notizia delle nozze solo attraverso un comunicato all'Ansa. Si erano sposati nel magico castello di Ashby, a Northampton, ma lo avevano fatto solo davanti ai familiari e a pochi amici intimi. La riservatezza è stato il loro vincolo d'unione. Nessuna spettacolarizzazione sul loro amore, erano felici e non hanno mai avuto bisogno ne voglia di sbandierarlo pubblicamente. Gli ha tenuto la mano fino all'ultimo respiro in quella clinica di Londra Cathryn. Il campione di Cremona aveva conosciuto la modella a Londra, quando lui era un calciatore del Chelsea. Lei, di origini sudafricane, era un'affermata arredatrice d'interni in Inghilterra. Gianluca di Cathryn si era innamorato subito, ma per conquistarla ha raccontato di averci messo più di quattro mesi. Poi la relazione e la nascita delle piccole Sofia e Olivia.

Vialli morto, la moglie rompe il silenzio

A due giorni dalla morte di Vialli Cathryn rompe il silenzio e manda un biglietto a La Gazzetta dello Sport: «Luca era uno sportivo di grande talento e rispettato da tutti, ma era anche il più affettuoso marito e padre del mondo. Siamo devastati. Grazie per tutto il vostro sincero amore e supporto». I funerali si svolgeranno in forma privata a Londra proprio come Luca aveva chiesto: una cerimonia allegra tra parenti e amici stretti. Domani pomeriggio nella sua parrocchia di cremona ci sarà una Messa in suo onore.

La cognata

«Non è il momento giusto per parlare – ha aggiunto alla Gazzetta dello Sport la sorella gemella di Cathryn, Libby – questo è un giorno triste. Mio figlio vive in Italia e mi ha detto che da voi c'è grande commozione per la scomparsa di Gianluca. Era una grande persona, non solo uno sportivo eccezionale, ma soprattutto un uomo con una storia da raccontare: con il suo coraggio e le sue parole, ha trasmesso un messaggio importante a tutti coloro che lottano contro il cancro»

