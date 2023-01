Rapinatore al ristorante (con una pistola giocattolo), un cliente gli spara e scappa: ora è ricercato

di Redazione web

Un cliente di una taqueria di Houston in Texas, stava consumando la sua cena in compagnia di un amico quando è stato costretto a tirare fuori la pistola che portava con sé per atterrare il rapinatore che aveva fatto irruzione all'interno del locale. Il cliente, dopo avere sparato e ucciso il ladro, ha restituito la refurtiva agli altri commensali, dopodiché si è dato alla fuga. La polizia locale lo sta cercando per interrogarlo.

La vicenda

Era una serata tranquilla quella che si stava svolgendo all'interno di un diner di Houston, specializzato nella preparazione dei tacos, quando a un certo punto ha fatto irruzione nel locale un uomo con un passamontagna che ha cominciato a puntare la pistola verso i clienti chiedendo loro il portafoglio. Ciò che nessuno si sarebbe mai aspettato però, è stata la reazione repentina di un cliente seduto in uno dei tavoli.



Le parole della polizia

Dopo che l'uomo è scappato, sul posto è arrivata la polizia che ha fatto tutti i rilevamenti del caso. Il tenente della di Houston, R. Willkens ha dichiarato che quella che il ladro aveva con sé era una pistola di plastica. Ora le autorità stanno ricercando il cliente che ha aperto il fuoco per interrogarlo.

