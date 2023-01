Ragazza 12enne uccide il fratello di 9 anni nella notte, poi sveglia i genitori: «L'ho accoltellato»

Una ragazza di 12 anni è stata arrestata per aver ucciso a coltellate il fratellino di 9 anni mentre i genitori dormivano nella loro casa di Tulsa, in Oklahoma. La giovanissima, ora detenuta in una struttura minorile, dopo aver commesso l'omicidio è andata a svegliare la madre e il padre e confessato di aver accoltellato a morte il bambino. Il piccolo è stato portato d'urgenza in ospedale, e qui è deceduto nonostante i tentativi di salvargli la vita.

Bimbo spara alla maestra, la pistola era della mamma: «L'ha nascosta nello zaino». Il giallo del metal detector

L'accoltellamento è stato segnalato poco prima della mezzanotte di giovedì in una residenza nella comunità di St. Thomas Square a sud del centro di Tulsa. Il bambino di 9 anni ha subito un intervento chirurgico prima di soccombere a causa delle ferite riportate intorno alle 2:30 di sabato, ha detto la polizia locale. Ancora ignoti i motivi che hanno spinto la ragazzina a uccidere il fratello.

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Gennaio 2023, 09:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA