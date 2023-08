Principessa Kate, l'incredibile segreto sulle sue scarpe: «Non ha mai svelato il motivo». Ecco di cosa si tratta

di Redazione web

La principessa Kate è sempre di più un'icona di stile. Durante gli eventi pubblici attira sempre l'attenzione per la sua eleganza e il suo buongusto, scegliendo outfit che sono disegnati per lei e che la rendono ogni volta mozzafiato. Kate non ha mai nascosto di essersi fatta aiutare da stilisti e da un team che cura la sua immagine per farla risplendere sempre di più e, tra questi c'è qualcuno che avrebbe rivelato un piccolo segreto sulle scarpe che la principessa del Galles utilizza.

Andiamo a scoprire di che cosa si tratta.

Kate e il segreto delle scarpe

Gli eventi ufficiali sono sempre molto impegnativi e la principessa Kate è impeccabile nei suoi abiti da cerimonia e tacchi a spillo. La sua passione per le scarpe è cosa ormai risaputa, ma ciò che forse non è di conoscenza pubblica è il fatto che Kate sia solita indossare scarpe di due taglie diverse: mentre una scarpa è 38, l'altra scarpa è 39.

La principessa non ha mai rivelato il motivo della scelta di avere le scarpe di due taglie diverse, probabilmente per comodità.

Ai fan della famiglia reale poco importa se la loro principessa non è "perfetta" come sembra, per loro sarà sempre la regina dei loro cuori, proprio come auspicava ad esserlo Lady D.

