Meghan Markle, come sta? Il dettaglio sul polso spaventa i fan: cosa è successo

Un insieme di dettagli notevolmente inquietanti sta attualmente suscitando preoccupazione tra numerosi appassionati e ammiratori dei Duchi di Sussex, nei giorni del viaggio in solitaria del principe Harry nel continente asiatico.

Un particolare sorprendente è stato osservato sul delicato polso di Meghan Markle. Questo elemento avrebbe acquisito una rilevanza di notevole entità, soprattutto perché sembra suggerire una certa condizione di malessere da parte della moglie di Harry.

Meghan Markle e il look da 5mila euro, ma sotto al cappotto spunta il cerotto antistress: cosa sta succedendo?

Kate e William, il rimpasto di Re Carlo: ecco i loro nuovi incarichi reali. Qualcuno 'scippato' al principe Harry

Meghan Markle, come sta?

L'interrogativo che inevitabilmente sorge è il seguente: di quale situazione potrebbe trattarsi? E quale potrebbe essere la ragione per cui un considerevole numero di ammiratori della famiglia reale si trova ora nell'apprensione per la sua salute?

E cosa è stato osservato sul polso dell’ex attrice americana?

Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB

LEGGI ANCHE:-- Meghan Markle, il brutto regalo ricevuto dalla famiglia reale per il compleanno: davvero lo hanno fatto? Da non credere

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Agosto 2023, 10:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA