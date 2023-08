Kate Middleton, l'ultima incredibile novità: «Candidata a un importante ruolo nella famiglia reale». Ecco quale

di Redazione Web

Kate Middleton è stata suggerita per assumere un nuovo importante ruolo da re Carlo. A quanto pare, il Royal Thames Yacht Club ripone le sue speranze nella principessa del Galles affinché sia lei a gestire il più antico circolo velico della Gran Bretagna. L'organizzazione, che ha sede a Knightsbridge, è lo yacht club britannicp più famoso. Dopo che il duca di York si è dimesso a causa dei suoi legami con Jeffrey Epstein, il patrocinio è passato a re Carlo, che attualmente detiene il titolo di commodoro. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Kate Middleton appassionata di vela

Secondo Richard Eden, redattore del diario del Daily Mail, il Royal Thames Yacht Club ha gli occhi puntati su Kate Middleton, che è una nota appassionata di vela. Nei giorni scorsi, lo yacht club ha tenuto un nuovo evento "Women Who Rock the Boat" durante la Cowes Week sull'isola di Wight per «incoraggiare le donne nel mondo della vela».

Si è molto discusso su come la principessa del Galles sarebbe una scelta eccellente, un membro anziano del club ha dichiarato: «Kate sarebbe un ottimo modello. Ma il problema è che il protocollo reale impone che spetti alla principessa e alla famiglia reale fare la prima mossa». Pertanto, la decisione deve provenire dall'interno dell'istituzione piuttosto che dallo yacht club.

La Principessa del Galles detiene attualmente oltre 20 patrocini e diversi - tra cui l'All England Tennis Club e SportsAid - hanno un focus particolare sul fitness.

Adesso non ci resta che aspettare per fare maggiore luce su questa situazione.

Ultimo aggiornamento: Sabato 5 Agosto 2023, 22:18

