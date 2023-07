Kate Middleton e Meghan Markle spose a Bristol: il murales di TvBoy conquista i fan

di Redazione web

L'unione arcobaleno sancita a Bristol tra Kate Middleton e Meghan Markle è "celebrata" da TVboy. Il noto artista italiano Salvatore Benintende ha realizzato l'opera nella città inglese raccogliendo il favore del pubblico e dei fan della principessa del Galles e dell'ex duchessa di Sussex.

Il murales è un inno all'amore, alle unione civili e alla famiglia reale con il provocatorio stile neopop.

Spose a Bristol

Kate e Meghan spose a Bristol, solo sul murales. Tra le due, infatti, è ormai noto che non scorra buon sangue. Gli scandali posti in essere da marito della seconda, Harry duca di Sussex e figlio di Re Carlo III hanno prima allontanato la coppia dalla casa reale, poi, costretti a lavorare sono diventati dei veri e propri reali "pop".

Kate, dal canto suo, dopo Wimbledon e le opere di beneficenza nelle quali insieme al marito William, futuro erede al trono, si impegna, è divenuta sempre più popolare tra i sudditi inglesi al punto tale da avvicinarla al popolo tanto quanto la defunta Diana.

Il matrimonio realizzato da TVboy è la sua interpretazione del Royal Love: amore apparente, però, che non scorre tra le due, ma che, con bandiera arcobaleno, simboleggia le unioni civili tra persone dello stesso sesso, oltre la tradizione ei il costume reale inglese.

TVboy: neopop italiano

L'artista Salvatore Benintende, palermitano classe '80, realizza street art in tutto il mondo producendo opere ispirate alla pop art statunitense. In Italia è noto al grande pubblico per il murales che raffigura un bacio tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio.

