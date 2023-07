Jorit e il murale a Mariupol, l'artista accusato di essere filo Putin. E lui provoca: «Sul Donbass ci hanno mentito»

Jorit, all'anagrafe Ciro Cerullo, è uno street artist napoletano molto noto sul web ormai da anni per via di alcuni (bellissimi) murales per le strade di Napoli e non solo, con i volti di Maradona e tanti altri. L'ultima sua opera ha però scatenato furiose polemiche: una bambina, con le strisce rosse sul volto (suo tratto distintivo) disegnata su un palazzo di Mariupol, città ucraina conquistata dai russi durante il conflitto che va avanti da quasi un anno e mezzo.

La sua opera gli è costata decine, se non centinaia di commenti offensivi sui social: Jorit viene accusato ormai da tempo di essere nemico di Israele e filo Putin, nonché - dai suoi detrattori - di essere niente più che un graffitaro. E lui stesso non aveva fatto molto, di recente, per smorzare le polemiche: «Ci hanno mentito sul Donbass, qui non c'è nessuno da liberare: i bambini del Donbass sono stati sotto le bombe per otto anni e nessuno ha mosso un dito».