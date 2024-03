Jorit, l'abbraccio con Putin: «Io in Russia per dimostrare che sei umano e contrastare la propaganda occidentale»

La Russia e l'Italia sono unite dall'amore per l'arte e dal «desiderio di libertà»: lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin incontrando a Sochi un giovane italiano, lo street artist Jorit, ad un forum internazionale della gioventù. Lo riferisce l'agenzia Tass. «Voglio mostrare all’Italia – ha risposto l'artista salendo sul palco per una foto – che sei un essere umano come tutti e contrastare la propaganda occidentale».

L’artista #Jorit si rivolge al Presidente Vladimir #Putin durante il festival internazionale della gioventù a #Sochi.



“Se possibile, posso farmi una foto con lei per dimostrare in Italia che lei è reale. Perché la propaganda dice cose strane.”



“Certo, non mi darai un pizzicotto… pic.twitter.com/tNBKbsF6S6 — Christian Di Marco (@christian_fsi) March 6, 2024

È la seconda volta in circa due settimane che Putin sottolinea la vicinanza tra i due Paesi, come ha fatto il 20 febbraio in una conversazione durante un forum a Mosca con la studentessa Irene Cecchini.