Nonna al bar con il nipote: «Non ti vergogni a farti vedere con me?». Lui posta la foto sui social e lo scatto diventa contagioso

L'amore dei nonni è uno di quelli che non si misura e i nipoti sanno di essere fortunati a poter trascorrere del tempo insieme a loro. I nonni si sono sempre presi cura di tutti, sono sempre stati presenti per i loro figli e poi per i loro nipotini, non chiedendo nulla in cambio se non amore. In questi momenti dovrebbero essere proprio i parenti più giovani ad occuparsi di loro, non facendoli sentire soli.

Mauricio Vieyra è un giovane ragazzo spagnolo che sa bene cosa vuol dire non far sentire sola la propria nonna. Ha voluto condividere un momento molto dolce con la nonna e i suoi follower hanno apprezzato molto il gesto e hanno iniziato a condividere anche loro, le loro foto con i nonni. Il risultato? Un bellissimo thread (serie di tweet) che ricorda quanto i nonni siano speciali per i nipoti.

Hoy fui a merendar con mi abuela y me dijo si no me daba vergüenza que me vieran con ella , si supiera lo afortunado que soy de tenerla 😍 pic.twitter.com/H1aDSf1Wef — Mauricio vieyra (@Maurivieyra_14) July 20, 2023

Mauricio e la nonna

Mauricio ha condiviso una foto della nonna, mentre i due si trovano in un locale a fare merenda con alcuni panini e una bottiglia di Sprite.

La domanda della nonna ha sciolto gli utenti su twitter che hanno ricordato la dolcezza delle loro nonne e hanno voluto condividere i loro momenti speciali e ricordi con loro. Mauricio ha commentato: «Se solo sapesse quanto sono fortunato ad averla con me».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Luglio 2023, 18:13

