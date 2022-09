Meghan Markle, una lettera a re Carlo per avere un incontro privato: ecco il motivo della richiesta

La foto di Meghan Markle in lacrime al funerale della regina Elisabetta hanno fatto il giro del mondo. «False», hanno tuonato in molti, ma c'è chi giura che la morte di Sua Maestà abbia cambiato qualcosa nel cuore dei Sussex. Tanto che l'ex protagonista di "Suits" avrebbe chiesto un incontro privato a re Carlo prima di ripartire per gli Stati Uniti. E lo avrebbe fatto scrivendo una lettera privata. L'obiettivo della duchessa sarebbe chiarire la frattura con la Royal family.

Regina Elisabetta, poliziotto sviene durante i funerali: attimi di paura, portato via in barella

Carlo re d'Inghilterra, ecco come vuole cambiare la famiglia reale: «Con Harry non sarà così gentile e su Andrea...»

Il futuro di Harry e Meghan continua a tenere banco sui tabloid di tutto il mondo. Le gerarchie a Buckingham Palace sono già cambiate e la duchessa vorrebbe sapere dal padre di suo marito cosa ne sarà di loro. La notizia è di Neil Sean, giornalista di spettacolo, apparso su Access Hollywood, Msnbc ed Nbc news, che ha citato una fonte anonima. L'incontro sarebbe stato richiesto al re con una lettera, scritta con carta e penna direttamente da Meghan. «È una mossa molto coraggiosa da parte di Meghan stessa. Sarebbe un'opportunità per chiarire come stanno veramente le cose e spiegare alcune delle ragioni che li hanno spinti a fare ciò che hanno fatto negli ultimi due anni», ha detto il giornalista. Basterà a rientrare nelle grazie del re?

A royal insider has revealed Meghan Markle has penned a bold request to England’s new monarch before she departs the UK with husband Harry.https://t.co/IE1E4R19Fn