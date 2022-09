Carlo re d'Inghilterra, ecco come vuole cambiare la famiglia reale: «Con Harry non sarà così gentile e su Andrea...»

Carlo è stato proclamato re d'Inghilterra, due giorni dopo la morte della regina Elisabetta. Durante la cerimonia ha affermato che seguirà le orme di sua madre e regnerà per tutta la vita. Adesso tutti si chiedono cosa cambierà a Buckingham Palace, a partire dalla coppia più chiacchierata, ossia Harry e Meghan. Dopo le parole di disgelo arrivate proprio dal nuovo re («Voglio anche esprimere il mio amore per Harry e Meghan mentre continuano a costruire le loro vite all'estero», ha detto Carlo durante il primo discorso), la coppia si è presentata a sorpresa a Windsor, ricongiungendosi per la prima volta dopo tanto tempo ai nuovi principi di Galles William e Kate. Ma è davvero un segno di disgelo?

Secondo una fonte citata da "Page Six", il re «è stato intelligente e gentile a pronunciare la frase» su Harry e Meghan. «Un discorso non può riparare una famiglia, ma è un buon inizio», ha aggiunto l'insider della Royal Family. Tuttavia, Carlo potrebbe non essere altrettanto gentile e generoso «con i capricci di Harry e Meghan», come invece era stata la regina, che era estremamente affezionata alla coppia. Al momento la famiglia sta vivendo con intensità il lutto e non sono ancora stati fatti discorsi sul futuro, ma la posizione del duca e della duchessa del Sussex andrà chiarita presto.

Ma i cambiamenti in atto all'interno della famiglia reale non riguardano solo i Sussex. Nel suo discorso pubblico lunedì - registrato nel Blue Drawing Room di Buckingham Palace, dove la regina aveva registrato alcuni dei suoi messaggi di Natale - Carlo ha anche parlato di Camilla: «Conto sull'amorevole aiuto della mia cara moglie, in riconoscimento del suo leale servizio pubblico dal nostro matrimonio, è diventata regina consorte». Suo figlio William e Kate sono stati nominati principe e principessa di Galles (la prima dopo Diana). «Ora è arrivato il giorno in cui William deve davvero farsi avanti - continua la fonte -. In teoria, potrebbe diventare re domani... questa è la mentalità in cui lui e i suoi consiglieri devono essere ora... Quando lavoravo per il principe e la principessa di Galles, sapevamo che in qualsiasi momento avrebbero potuto diventare re e regina».

Un altro tema scottante è quello che riguarda il principe Andrea, fratello di Carlo caduto in disgrazia dopo lo scandalo sessuale per il quale è stato in giudizio da Virginia Giuffre, pagando una somma che si aggira sui 12 milioni di dollari. E mentre tutti riceveranno la loro parte d'eredità, sembra difficile immaginare che Carlo concederà lo stesso ad Andrea.

