Regina Elisabetta, la sua Wii d'oro 24 carati finisce su eBay: la storia incredibile

La regina Elisabetta, nei suoi 96 anni di vita e nei 70 di regno, ha attraversato diverse epoche. Non è stata, a detta di molti, solo una sovrana saggia e decisa, ma anche un'amorevole madre, nonna e bisnonna. Ed è stata anche un'accanita 'gamer': non è un mistero la sua passione per la Wii, popolare consolle prodotta da Nintendo. Pochi, però, conoscono l'incredibile storia della sua Wii personale, realizzata in oro 24 carati e finita... in vendita su eBay.

Regina Elisabetta, la passione per la Wii

La passione della regina Elisabetta per i videogiochi iniziò quando la sovrana britannica aveva 80 anni e scoprì un regalo che il principe William aveva ricevuto dall'allora fidanzata, Kate Middleton: una Wii con alcuni titoli disponibili all'epoca. Nel 2008, The Sunday People rivelò un dettaglio di quell'innamoramento della regina per la Wii: «Lei vide William che giocava con la Wii dopo una colazione a Sandringham. Incuriosita, volle provare la Wii e la trovò tremendamente divertente. In particolare, si appassionò ad un gioco di bowling e sembrava davvero portata».

Regina Elisabetta, la storia della Wii d'oro

Tra i giochi per la Wii preferiti dalla regina Elisabetta c'era anche Big Family Games, prodotta dall'azienda THQ. Che, approfittando di quella rivelazione, decise di far partire una clamorosa operazione di marketing: una Wii personalizzata, in oro 24 carati. Tuttavia, il pacco fu bloccato e rispedito al mittente da Buckingham Palace per motivi di sicurezza. Questo perché non si trattava di una corrispondenza autorizzata, dal momento che la sovrana non ne sapeva nulla. Nel 2013, THQ fallì e la Wii creata per la regina Elisabetta finì nel dimenticatoio, fino a quando non riapparve su eBay nel 2021. A metterla in vendita tale Donny Fillerup, 32enne olandese, che spiegava che si trattava proprio della Wii d'oro per la regina e che sosteneva di avere tutta la documentazione necessaria a dimostrarlo.

Regina Elisabetta, la Wii d'oro all'asta su eBay

«La consolle ha alcuni segni di usura all'esterno, ma funziona perfettamente», si leggeva nell'annuncio di eBay. Danny Fillerup aveva raccontato di averla acquistata nel 2017 da un collezionista, che sosteneva di averla ottenuta grazie ad alcune conoscenze alla THQ. Nel 2021, Fillerup la mise in vendita a 300mila dollari, senza però ricevere alcuna offerta. Ci ha riprovato quest'anno, partendo da una base d'asta di 1.500 dollari e arrivando a venderla, dopo 44 offerte, a 36mila. Dopo la morte della regina Elisabetta, però, il valore della Wii d'oro adesso schizzerà alle stelle.

