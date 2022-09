Victoria Federica, paura per la modella nipote del re di Spagna: operata d'urgenza a 22 anni

Mentre la famiglia reale più famosa al mondo, quella britannica, sta vivendo giorni di lutto circondata dal cordoglio di tutto il mondo, ce n'è un'altra in Europa che ha vissuto ore di grandissima apprensione. Se nel Regno Unito si piange la scomparsa della regina Elisabetta, in Spagna la nipote del re Felipe VI è stata ricoverata in ospedale e operata d'urgenza il giorno dopo il suo compleanno.

Victoria Federica, la nipote del re di Spagna modella e influencer di successo

Stiamo parlando di Victoria Federica Marichalar Borbone, nipote del re Felipe VI. Questa ragazza, che lavora come modella e influencer ed è presenza fissa nei principali appuntamenti mondani in Spagna, è la figlia minore della Infanta Elena, la primogenita del re emerito Juan Carlos e di sua moglie, la regina Sofia. La mamma di Victoria Federica è quindi la sorella maggiore di Felipe, ma è terza nella linea di successione al trono, dopo le figlie dell'attuale re, Leonor e Sofia. Il papà, invece, è il conte Jaime Rafael Ramos María de Marichalar y Sáenz de Tejada: dopo il matrimonio, avvenuto nel 1995, lui ed Elena hanno ricevuto il titolo di duchi di Lugo, ma poi hanno divorziato nel 2007. Intanto, la giovane Victoria Federica ha iniziato a conquistare le copertine e le pagine delle più importanti riviste di moda, oltre ad essere seguitissima su Instagram, dove con oltre 214mila follower è diventata anche una influencer di successo.

Victoria Federica, la nipote del re di Spagna operata d'urgenza

Venerdì scorso, Victoria Federica ha compiuto 22 anni. Il giorno dopo, era andata a vedere una corrida di un suo amico torero, Andrés Roca Rey, che per farle gli auguri le ha anche dedicato uno dei tori. Proprio in quel momento, la giovane nipote del re di Spagna ha accusato un malore, che l'ha costretta a chiedere l'intervento di un'ambulanza. Come riferisce il portale Vanitatis, la 22enne è stata portata in ospedale, dove è scattato il ricovero e un'operazione d'urgenza per una peritonite. L'intervento è riuscito alla perfezione e Victoria Federica è rimasta ricoverata in osservazione fino a oggi, quando è stata dimessa. Al momento si trova in casa, alle prese con il dolore postoperatorio e a riposo assoluto.

