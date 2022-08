Lady Amelia, la più bella reale britannica? «Altro che Kate e Meghan»

«Altro che Kate Middleton e Meghan Markle». Per tanti, la più bella della famiglia reale britannica è lei: Lady Amelia Windsor, 43ª nella linea di successione al trono della regina Elisabetta.

Chi è Lady Amelia ‘Mel’ Windsor

Questa ragazza di 26 anni, nata a Cambridge, è una cugina di terzo grado dei principi William e Harry. Lady Amelia, detta ‘Mel’, è infatti la nipote del principe Edoardo (duca di Kent), cugino della regina, e terza figlia di Giorgio (conte di S. Andrea). Dopo aver studiato alla St. Mary’s School ad Ascot, all’Università di Edimburgo ha studiato lingue e letterature moderne. Tra le sue passioni, la moda (partecipa a tante sfilate e ha calcato anche le passerelle per Dolce & Gabbana), il cinema (è sempre tra gli ospiti delle anteprime dei più attesi film di Hollywood) e gli animali.

Lady Amelia, la più bella della famiglia reale?

In tanti, tra i sudditi e gli esperti della famiglia reale, sono sicurissimi: «Altro che Kate e Meghan, è lei la più bella». La passione per la moda e la bellezza le hanno permesso di sfilare anche per D&G e collaborare anche con Bulgari e Chanel, ma lei preferisce assistere tra il pubblico.

Lady Amelia tra moda e ambiente

Guai a pensare che Lady Amelia sia una ragazza frivola. Anzi. Come riporta MyLondon, la 26enne è molto attenta ai temi dell’ambiente. E quattro anni fa, in un’intervista, aveva lanciato un monito al settore: «La moda ha grosse responsabilità, specialmente per la crisi della plastica. L’impatto sul Pianeta è notevole e dobbiamo pensare ad un futuro ecosostenibile. Stella McCartney è un buon esempio di come la moda e la sostenibilità ambientale possono e devono andare di pari passo».

Lady Amelia sui social

Oltre alla moda, al cinema e agli animali (in primis i cani), ‘Mel’ è una grande appassionata di social. Su Instagram racconta tanto della propria vita, come i viaggi o le visite nei musei, ma anche le vacanze e i festival. Prima di iniziare l’università, si era presa un anno sabbatico ed aveva viaggiato in Asia. Attualmente, la 26enne vive a Notting Hill con Lady Marina Windsor, la sua sorella maggiore. Su Instagram può vantare oltre 97mila follower, ma è un numero certamente destinato ad aumentare.

