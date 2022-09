Regina Elisabetta, i suoi corgi saranno adottati dal principe Andrea e Sarah Ferguson

Regina Elisabetta, ora è ufficiale: i suoi due corgi saranno affidati al principe Andrea e alla sua ex moglie, Sarah Ferguson. L'indiscrezione era già nell'aria: sarà proprio il duca di York a occuparsi di Muick e Sandy.

Regina Elisabetta, i due corgi al principe Andrea

Muick e Sandy, questo il nome dei due corgi, non saranno affidati allo staff della regina Elisabetta, bensì al principe Andrea e all'ex moglie, Sarah Ferguson. Lo riporta l'Independent. La regina è sempre stata un'amante dei cani e in particolare dei corgi, tanto da averne più di 30 nel corso della sua lunga vita.

Gli ultimi corgi della regina

Il principe Andrea aveva regalato alla madre due cuccioli, un corgi, Muick, e un dorgi, chiamato Fergus, in onore dello zio ucciso in azione durante la Prima Guerra Mondiale. Fergus è morto poche settimane dopo la scomparsa del principe Filippo, nell'aprile dello scorso anno ed è stato sostituito da un nuovo cucciolo di corgi, regalato da Andrea e dalle principesse Beatrice ed Eugenie per il suo 95mo compleanno ufficiale, che la regina ha chiamato Sandy.

Ultimo aggiornamento: Domenica 11 Settembre 2022, 21:02

