Regina Elisabetta, l'ultimo viaggio: il feretro partito da Balmoral diretto a Edimburgo

L'ultimo viaggio della regina Elisabetta è cominciato. Il feretro della sovrana spirata a 96 anni ha lasciato la residenza scozzese di Balmoral, dove è spirata tre giorni fa. La destinazione finale è Londra, dove lunedì 19 settembre sono previsti i funerali e la sepoltura. In giornata il feretro è atteso a Edimburgo, dove domani sarà esposto a un primo omaggio pubblico. Ali di folla si stanno radunando lungo il percorso per rendere tributo alla sovrana al passaggio del corteo, che ha attraversato il vicino villaggio di Ballater dove Elisabetta andava a messa.

Il corteo funebre con la principessa Anna

Il carro funebre è uscito dal cancello principale della residenza - buen retiro favorito per decenni da Elisabetta e dal suo defunto consorte Filippo - salutato da due guardie sull'attenti e ha imboccato il viale per raggiungere la strada principale: al suo interno la bara con i resti mortali della regina era coperta dallo stendardo reale di casa Windsor. Alle spalle del veicolo con il feretro, una Rolls Royce con a bordo la principessa Anna, figlia secondogenita 72enne di Sua Maestà, e il marito, vice ammiraglio Tim Lawrence. Quindi alcune Range Rover di scorta. La Princess Royal, titolo attribuito ad Anna, accompagnerà le spoglie di sua madre per tutto il tragitto del viaggio fino a Edimburgo. E poi per quello successivo verso Londra nei prossimi giorni.

Le tappe

L'arrivo a Edimburgo del corteo funebre della regina Elisabetta è previsto alle 16 locali (le 17 in Italia). Il feretro rimarrà esposto nella Stanza del Trono del palazzo di Holyroodhouse. La tappa successiva sarà Londra e il castello di Windsor, dove sarà sepolta insieme al marito, la sorella e i genitori nella Cappella di San Giorgio.

Ultimo aggiornamento: Domenica 11 Settembre 2022, 12:32

