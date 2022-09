Regina Elisabetta, oggi l'omaggio pubblico a Edimburgo. Re Carlo in Parlamento, ma è caos incoronazione

di Redazione web

Dopo aver lasciato la residenza scozzese di Balmoral per l'ultimo viaggio verso la sepoltura finale a Londra prevista lunedì 19, il feretro della regina Elisabetta II è arrivato a Edimburgo, attraversando il Queensferry Bridge, ponte dedicato alla sovrana e da lei inaugurato nel 2017. Il cerimoniale prosegue, oggi pomeriggio con un primo omaggio pubblico al palazzo di Holyroodhouse. Da qui partirà una processione verso la cattedrale di St Giles. Qui le spoglie della sovrana, dopo un rito di suffragio, saranno esposte per la prima volta all'omaggio del pubblico per 24 ore, prima del trasferimento a Londra. Al corteo sono attesi anche il re Carlo con la consorte Camilla e la premier Liz Truss.

Prima visita, oggi, di re Carlo III al Parlamento britannico di Westminster, il più antico del mondo, per la cerimonia delle condoglianze. Carlo - succeduto in questi giorni in veste di monarca costituzionale a sua madre Elisabetta, morta l'8 settembre nella residenza scozzese di Balmoral a 96 e dopo sette decenni di regno - è atteso dall'incontro con circa 900 parlamentari a Camere riunite. Il sovrano sarà ricevuto come sempre nella Camera dei Lord - quella elettiva dei Comuni è preclusa a re e regine per tradizione secolare, a sottolineare i limiti del potere di una monarchia non più assoluta - dove lo attenderanno comunque sia deputati (inclusi esponenti del governo Tory, dell'opposizione laburista e degli altri partiti), sia pari del Regno. I messaggi di condoglianze verranno pronunciati nell'ordine da lord John McFall, speaker della Camera alta, e poi da Lindsay Hoyle, speaker dei Comuni. Carlo - accompagnato dalla regina consorte Camilla - risponderà con un breve discorso per ribadire la sua lealtà alle regole costituzionali del Paese.

Il rituale funebre per la morte della regina Elisabetta terminerà lunedì 19 settembre con la sepoltura della sovrana insieme al marito, la sorella e i genitori nella Cappella di San Giorgio nel castello di Windsor. Ma per l'incoronazione di re Carlo III, la cui proclamazione è avvenuta nei giorni scorsi, bisognerà ancora attendere e risolvere alcuni nodi cruciali. Come scrive Il Messaggero, chi si occupò dell'incoronazione della regina Elisabetta, 70 anni fa e un anno dopo la morte del padre, oggi non c'è più. A fornirne memoria, il filmato trasmesso in diretta tv dalla BBC.

Il primo dubbio riguarda la regina consorte: quando fu incoronato Giorgio VI la cerimonia riguardò anche la moglie. Sarà così anche per Camilla? C'è poi la questione relativa al momento in cui l'Arcivescovo unge il capo del nuovo re, e qui sono almeno tre i nodi da sciogliere. La tradizione vuole che il monarca indossi un abito penitente, un saio bianco nel caso di Elisabetta. E l'unzione deve avvenire al riparo dagli sguardi dei presenti: un baldacchino coprì la regina 70 anni fa. Infine, la bottega che produceva l'olio ha chiuso nel 1963. Re Carlo III, sostenitore della trasparenza della monarchia, vorrà mantenere la tradizione del baldacchino? E quale abito indosserà?

Un'altra questione riguarda il trono ligneo di Edoardo I sul quale dovrà sedere il nuovo re. Questo conteneve la Pietra di Scone, reliquia sacra agli scozzesi poiché sopra di essa incoronavano i propri re. Questa è stata restituita alla Scozia nel 1996 con la clausola "quando non in uso per incoronazioni": vorranno ora - mentre si prepara un nuovo referendum separatista - restituirla per consentire la cerimonia?

Infine, c'è il tema corteo: quello di Elisabetta II era lungo 3,2 chilometri. Ma erano altri temmpi: con la crisi attuale, una guerra in corso, tutto fa presumere che la parola d'ordine debba essere sobrietà.

