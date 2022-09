Meghan Markle e la gaffe (imperdonabile) ai funerali della Regina: ecco cosa ha fatto in chiesa

LOLNEWS.IT - Ieri, 19 settembre, si è tenuto il servizio funebre pubblico della Regina Elisabetta, prima di un’altra cerimonia a porte chiuse nella cappella di San Giorgio: leader e teste coronate di tutto il mondo le hanno reso omaggio, così come Meghan Markle.

Rimasta in disparte inizialmente, la moglie di Harry ha poi fatto il suo ingresso a Westminster Abbey apparendo compita e emozionata ma consapevole di avere tutti gli occhi addosso e le dita puntate in attesa di un suo passo falso. Passo falso che effettivamente c’è stato, cos'ha fatto in chiesa?

(Foto: Kikapress - Music: "Summer" from Bensound.com)

Leggi anche : >> COM'È MORTA LA REGINA ELISABETTA? SVELATA LA CAUSA DEL DECESSO

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Settembre 2022, 10:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA