«Ho avvelenato il mio coinquilino che continuava a rubarmi il cibo: dovrei sentirmi in colpa?»

di Redazione web

Sono moltissimi gli studenti che si spostano dalla propria città natale per studiare in un'università lontana da casa e che, quindi, trovano alloggi da condividere con vari coinquilini. Non sempre, però, si tratta di convivenze serene, anzi, i litigi possono essere all'ordine del giorno. È proprio ciò che è capitato a un ragazzo che si è lasciato andare a un lungo sfogo su Reddit raccontando la propria esperienza.

La vicenda

Il protagonista della storia pubblicata su Reddit ha raccontato: «Mi sono trasferito di recente in una casa nella quale vivono altri studenti come me e c'è qualcuno che continua a rubarmi il cibo. All'inizio pensavo fosse solo un mio pensiero ma, poi, anche i miei avanzi venivano mangiati. Era molto chiaro che la persona lo stava facendo apposta. Ho parlato con i miei coinquilini e ho detto loro che, se desiderano qualcosa dalla mia dispensa, me lo possono chiedere senza rubarmi tutto ma loro hanno semplicemente risposto che non avevano toccato nulla. Qualche giorno fa sono tornato a casa con un cartone di uova e del pane ma, sopra nessuna delle due confezioni c'era scritta la data di scadenza. Comunque, ero troppo stanco per pensarci, sono tornato a casa, ho lasciato la spesa in cucina e sono andato a letto senza mangiare. Il giorno dopo ho scoperto che uno dei miei coinquilini aveva avuto un'intossicazione alimentare così forte che aveva dovuto andare al pronto soccorso. Le mie uova non erano nel frigorifero dove le avevo lasciate: il cartone era aperto così come il sacchetto del pane.

«Sono fuggita dalla comunità Amish e il mondo esterno mi ha spaventata: ecco cosa mi ha sconvolto di più»

I commenti social

La storia del ragazzo è diventata virale in poco tempo e su Reddit tutti hanno commentato il curioso episodio scrivendo: «Mi dispiace molto per il ragazzo ma almeno impare a non toccare le cose degli altri», «Io direi che questa è una rivincita bella e buona» oppure «Sono sicura che non toccherà più nulla che ti riguardi».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Novembre 2023, 17:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA