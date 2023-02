Bansky, la nuova opera «Mascara di San Valentino» contro la violenza domestica sulle donne

La nuova opera di Bansky si intitola «Mascara di San Valentino». Il murale è apparso sui muri di Margate, in Inghilterra, e pubblicata dallo stesso artista sul proprio profilo Instagram. In occasione della Festa degli innamorati, lo street artist ha voluto lanciare un messaggio contro la violenza sulle donne raffigurando una casalinga stereotipata degli anni '50 con un occhio nero e un dente mancante che chiude il coperchio di un vecchio congelatore dal quale spuntano un paio di gambe: sono quelle del marito che l'ha ridotta così.

Violenza domestica

L'artista di strada si schiera contro la violenza domestica contro le donne. Nel giorno degli innamorati, Bansky ha postato sui suoi social le immagini del suo lavoro realizzato su un muro bianco. La donna raffigurata ha un occhio gonfio e un dente scheggiato che diventa più visibile quanto più si guarda l'opera da vicino. E adesso sarebbe chiaro anche dove il famosissimo artista di strada ha voluto realizzare la sua opera. Secondo le persone che commentano sui social network, scrive l'Independent, il luogo in cui si trova l'opera è un muro di Grosvenor Place a Margate, nel Kent.

Contro tendenza

Nelle foto postate dall'artista originario di Bristol, per terra davanti all'opera ci sono diversi rifiuti, tra cui una sedia da giardino di plastica bianca rotta, una cassetta blu e una bottiglia di birra vuota. Un modo per andare contro tendenza, nel giorno dove l'amore e il romanticismo vincono su tutto. Il tempismo della pubblicazione, infatti, non sembra lasciar dubbi: Bansky punta il dito contro chi ama per San Valentino e, poi, per il resto dell'anno commette violenza contro le donne.

