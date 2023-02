San Valentino, tra musei, spettacoli e musica, Roma celebra le coppie

di Valeria Arnaldi

Visite tematiche, spettacoli, concerti: dai musei ai teatri, sono molti gli appuntamenti, che il 14 febbraio, per San Valentino, festa degli Innamorati, celebreranno passione, sentimento, emozione.

ARTE. Si comincia dai musei. “Romamor a prima vista”, promosso da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, è uno speciale programma di visite-racconto dedicate ai grandi amori del passato, che, per l’intera giornata, interesserà musei civici, monumenti e vie, dal museo della Repubblica Romana, per Giuseppe Garibaldi e Anita, al museo Bilotti, con videoinstallazione a tema, e oltre.

Di luogo in luogo, in un viaggio tra le epoche, sono tanti e diversi i sentimenti che saranno illustrati, dall'amore "mercenario" a Campomarzio, fino alla street art alla Garbatella.

Alla Galleria Borghese, gli eventi studiati per San Valentino iniziano domani e proseguono tutta la settimana: “La dea dell’Amore: i mille volti di Venere” è il titolo dei focus su Gabinetto delle Veneri e Paolina Borghese.

All’Istituto Vive, domani, “Speciale San Valentino – Depositi in mostra: temi d’amore”, con visita ai depositi di Palazzo Venezia. Sempre all’insegna di sentimeno e batticuore, s’intende.

TEATRO. L’amore si celebra anche a teatro. Alla Sala Umberto, a San Valentino, debutta “Bloccati dalla neve”, con Enzo Iacchetti e Vittoria Belvedere, per la regia di Enrico Maria Lamanna, che proseguirà fino al 26 febbraio. Durante una tempesta di neve, Judith bussa alla porta di Patrick, chiedendo pane e uova. La tempesta si fa più forte e i due sono forzati a rimanere insieme in una sorta di inattesa quarantena. Impareranno così, non senza fatica, a conoscersi. E quell'incontro casuale si rivelerà un dono del destino, risvegliando nuove emozioni e liberando entrambi dalla solitudine.

E lo stesso giorno al Brancaccio “Tutti parlano di Jamie il musical”, edizione italiana del pluripremiato “Everybody’s talking about Jamie”, per la regia di Piero Di Blasio che firma anche l'adattamento, con Giancarlo Commare protagonista. Non una scelta casuale il debutto a San Valentino: al centro del musical, l’amore, anche per se stessi, base per poter amare gli altri. Il musical sarà in scena fino al 5 marzo.

«Jamie è stata una folgorazione. Un innamoramento non adolescenziale, ma adulto e maturo. Uno di quelli consapevoli che crescono esponenzialmente dopo il primo fuoco iniziale - dice Piero Di Blasio - La stretta collaborazione tra lo staff creativo italiano e quello inglese ha portato alla genesi di uno spettacolo nuovo e unico, che mantiene intatto lo spirito del successo inglese, oltre alla struttura drammaturgica e alle canzoni, ma lo arricchisce di una esperienza teatrale tutta italiana, strizzando l’occhio alla società post-industriale, narrata da Ken Loach, mischiato al glamour del mondo Drag dagli anni ’70 ad oggi».

Una storia che parla della libertà di essere se stessi, andando oltre canoni e aspettative sociali.

NOTE. Non manca la musica. “Sarò con te” è il concerto di Marco Sensi, pianista e compositore, a San Valentino, all’Auditorium della Conciliazione: l’evento è dedicato all’associazione “Angeli per un giorno”. Per il suo esordio davanti al grande pubblico, organizzato da Balthazar Management Srl di Andrea Quattrini e Andrea Pistilli, con la collaborazione di Marisela Bodan, l’artista viterbese ha scelto proprio il giorno di San Valentino a sottolineare la vocazione benefica dell'appuntamento.

In scaletta, diciotto brani in scaletta, con la conduzione dell’attore e regista Christian Marazziti. Regia di Riccardo Recchia. Parteciperanno trentanove elementi dell’orchestra “L’ensemble strumentale di Roma”, diretta dal maestro Daniele Marcelli, il coro “Nuova Arcadia”, Arianna Morelli e Piergiorgio Dionisi.

Al Cotton Club, lo stesso giorno, “Unforgettable Night – San Valentino Tender Quartet”.

E all’Hard Rock Cafe, Talk Coldplay Tribute.

A ognuno la colonna sonora della sua passione.

