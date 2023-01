I frati di Assisi come in un quadro di Norberto: la battaglia a palle di neve diventa virale

La neve caduta su tutta l'Umbria non ha risparmiato la Basilica di San Francesco d'Assisi. Così i frati francescani hanno deciso di trascorrere qualche ora in relax e svago, giocando tra di loro a palle di neve. Un evento che hanno voluto condividere sui social network, facendo diventare le immagini e il video subito virali. Un'immagine suggestiva che ha riportato subito alla mente di molti utenti del web le opere del pittore e scultore Norberto Proietti.

«È arrivata sorella neve»

«Cari fratelli e sorelle è arrivata sorella neve», dice nel video su YouTube sorridente fra Rafael, francescano di origini brasiliane, che insieme agli altri religiosi della comunità ha festeggiato l'arrivo della forte nevicata. Con allegria e ironia si sono concessi un momento di relax e hanno pubblicato la loro gioia anche sulla loro pagina Facebook. «Qui ad Assisi ci sta molto bene», racconta fra Rafael riferendosi alla neve e, poi, inizia la battaglia a ritmo di musica.

«Sembrate dipinti da Norberto»

E queste immagini così allegre e spensierate hanno riportato alla memoria di tanti fedeli e utenti, le opere d'arte di Norberto Proietti. Morto nel 2009 e conosciuto da tutti semplicemente come Norberto, è diventato uno dei più famosi artisti naïf, noto per i suoi frati in miniatura sullo sfondo di paesaggi medievali. Nell'ambito della scultura, è conosciuto per le opere realizzate modellando il legno di ulivo e per il Pellegrino di pace, posto davanti alla Basilica superiore di San Francesco d'Assisi, dedicato al Santo patrono d'Italia. Ma di lui si ricordano anche e soprattutto le numerose opere che ritraggono la Basilica di San Francesco d'Assisi innevata con i frati a lavoro o, come in questo caso, a giocare sotto la neve. «Sembrate dipinti da Norberto», scrive una dei tanti utenti che hanno pensato alla somiglianza con i suoi quadri.

Ed è difficile dare torto a chi ha ritrovato nell'imagine dei frati quei dipinti in cui la neve di Norberto è magica e sognante.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Gennaio 2023, 18:38

