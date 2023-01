Neve, auto bloccate nella tormenta al parco del Pollino: famiglie con bambini liberate dai carabinieri

di Redazione web

Quindici auto, che ospitavano circa 40 persone, fra le quali alcuni bambini, sono rimaste bloccate dalla neve, la scorsa notte, nell'area del Parco nazionale del Pollino e sono tornate in marcia dopo l'intervento dei Carabinieri che operano nel Parco e di uno spartineve.

La colonna di auto era bloccata a causa della rottura delle catene antineve capitata alle prime due vetture: i Carabinieri e lo spartineve, al termine di un lavoro durato circa tre ore, hanno consentito alle vetture di riprendere il viaggio.

Maltempo e neve, allerta ghiaccio in Toscana

Prosegue su gran parte della Toscana interna il codice giallo per neve per la giornata di oggi, lunedì 23, e ora la Protezione civile aggiunge il codice giallo per ghiaccio, vigente da stasera fino alla mattina di domani, martedì 24 gennaio. L'ha emesso la Sala operativa in seguito alla depressione meteo in transito su tutta la penisola italiana. In particolare, prosegue il codice giallo per neve scattato per deboli nevicate in Appennino e sui rilievi dell'interno a quote superiori a 300-400 metri circa. I fenomeni saranno in attenuazione in serata. Il codice giallo per ghiaccio scatta dalla mezzanotte di oggi, lunedì, quando le temperature saranno in calo e rimarranno con valori sottozero fino alla mattina di domani, martedì, su buona parte delle zone interne, con la conseguente possibilità di formazione di ghiaccio nelle zone interessate dalle nevicate.

Maltempo e neve: aallarme del sindaco di Amatrice

«La situazione al momento è sotto controllo, ma ci sono delle criticità. C'è una media di 100 cm di neve sul territorio, con punte di 150 cm nelle frazioni più alte, parlo di Nommisci, Collalto, Preta in particolare. Stiamo aspettando una colonna di Protezione Civile». Ha spiegato il sindaco di Amatrice (Rieti),Giorgio Cortellesi, in merito all'emergenza neve nel Comune reatino colpito dal sisma del 2016. «Abbiamo poche turbine e le lame - ha aggiunto -, quando è così tanta, è difficile da togliere dalla strada. Al momento siamo riusciti a tamponare e la viabilità è abbastanza agevole sulla maggior parte della rete del Comune. In alcune zone si viaggia su una sola corsia, visto che è complesso pulire tutta la carreggiata. Con delle turbine aggiuntive potremmo andare ancora meglio. La Salaria è pulita e transitabile. Alcune frazioni, inoltre, non hanno la fornitura di corrente elettrica».

Scuole chiuse in Umbria

Domani, martedì 24 gennaio, scuole chiuse a Perugia. Lo stop è arrivato lunedì pomeriggio dopo una giornata di passione lungo le strade e di tensione a palazzo dei Priori. Il sindaco Andrea Romizi ha firmato l'ordianza per il perdurare delle condizioni meteo avverse. In particolare per il rischio neve che continua anche stasera e per il rischio ghiaccio previsto soprattutto per domani secondo l'allerta diramata dalla Protezione civile regionale. Chiuse le scuole di ogni ordine e grado, publiche e private. Stop anche alle lezioni delle università.

Auto bloccate nella tormenta di neve: famiglie con bambini liberate dai carabinieri https://t.co/JPqPK3iaxk — Leggo (@leggoit) January 23, 2023

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Gennaio 2023, 17:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA