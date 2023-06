Bambina di 16 mesi morta di stenti, abbandonata 10 giorni a casa da sola mentre la mamma era in vacanza

di Redazione web

Una bambina di 16 mesi è morta dopo essere stata abbandonata da sola in casa dalla mamma, partita per una vacanza senza preoccuparsi di affidare la figlia alle cure di parenti o amici. Al suo rientro dal viaggio, la terribile scoperta. La drammatica storia non può non far pensare alla tragedia della piccola Diana, la bimba lasciata morire nella sua culletta dalla mamma Alessia Pifferi.

Bambina di 16 mesi morta di stenti

Kristel Candelario, 31 anni, è stata arrestata e accusata di omicidio dopo che la sua bambina, Jailyn, è stata trovata senza vita nella loro casa di Cleveland, in Ohio. Non c'erano "segni di trauma" sul corpicino, e l'indagine dell'ufficio del medico legale della contea di Cuyahoga ha rivelato che "la bambina era stata lasciata sola e incustodita per circa 10 giorni, e successivamente era morta".

La testimonianza

Sconvolti i vicini di casa, che erano molto affezionati alla bambina e in diverse occasioni se ne erano presi cura. Una donna, in particolare, ha spiegato che Jailyn veniva spesso affidata alle cure della nonna: «La mamma voleva sempre uscire e l'ha lasciata spesso con sua nonna», ha dichiarato a WOIO.

