Kata scomparsa, la mamma a Chi l'ha visto?. Il mistero del cancello e il video: «Non posso dirti lui chi è»

Nessuna traccia di Mia Kataleya Chicllo Alvarez, la bambina che ormai da 12 giorni è conosciuta in tutta Italia come Kata, 5 anni, di origine peruviana. La piccola viveva nell'ex hotel Astor di Firenze, occupato da numerose famiglie e sgomberato nei giorni scorsi, insieme alla mamma, Caterina, e al papà Miguel (in carcere al momento della scomparsa. Del caso è tornato a occuparsi Chi l'ha visto?. Nell'ultima puntata della trasmissione di Rai3 condotta da Federica Sciarelli, la mamma di Kata ha lanciato un altro appello per ritrovare la figlia ed è emerso un nuovo mistero: un cancello lasciato aperto. Ma è spuntato anche un nuovo video in cui compare la bambina. Procediamo con ordine.

Kata, le ricerche si intensificano ancora: al setaccio le telecamere di tutta Firenze

Kata scomparsa, spunta la pista che porta in Romania. «Portata via dal retro dell'ex hotel»

Kata scomparsa, il nuovo video

Nel raccontare le difficili condizioni di vita all'interno dell'ex hotel Astor occupato fino alla scorsa settimana da una cinquantina di famiglie, tra cui quella di Kata, viene mostrato un video de Il Tirreno girato qualche giorno prima della scomparsa della bambina: si vede un uomo che grida e prova ad accedere in un alloggio già occupato. All'interno c'è una bambina, è proprio Kata. «Sì, era Kata. È successo tempo fa. Non posso dirti chi ha provato a entrare, non posso», dice mamma Caterina. Secondo quanto già scritto nel verbale di denuncia, dallo scorso marzo una famiglia peruviana insiste per prendere possesso dell'alloggio già occupato dalla famiglia Alvarez, e l'uomo nel video direbbe: «Se non apri questa porta, giuro che la pagherai».

L'appello della mamma

Caterina non vuole dare maggiori informazioni sul caso dell'alloggio conteso, e lancia un nuovo appello: «Non voglio parlare di questo.

Bambina scomparsa a #Firenze: “La nostra Kata ha due brillantini a un orecchio”, i genitori chiedono a “Chi l’ha visto?” di diffondere le foto dove si nota questo dettaglio per riconoscerla. Qualcuno ha informazioni utili per ritrovarla?#chilhavisto→ https://t.co/gGD1ra9GoT pic.twitter.com/UiBNxYgmj3 — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) June 21, 2023

Il cancello aperto

Durante la visione del filmato in cui si vede Kata uscire dall'hotel, la dottoresa Ina Verdiana Cilona fa notare un dettaglio relativo al cancello: «Non guardate i bambini ma la parte superiore del cancello che si apre e si richiude quando qualcuno esce. Il cancello, dopo l’uscita delle persone, rimane aperto. Qualcuno lo teneva aperto da dentro e poi ha preso la bambina? Mentre la piccola torna all’interno dell’hotel, sembra quasi che si blocchi un attimo e poi venga tirata dentro». Potrebbe essere quello il momento in cui la bambina è stata rapita.

