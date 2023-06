Kata è scomparsa ormai da 11 giorni. L'unica certezza: «Non è nell'ex hotel». Ipotesi rapimento sempre più probabile

Nelle indagini sulla scomparsa di Kata finora c'è un'unica certezza nell'undicesimo giorno delle ricerche: nell'ex hotel Astor, in via Maragliano nella zona nord di Firenze, la bimba di origine peruviane non c'è. L'albergo, occupato da 140 persone fino a sabato scorso, è stato rovistato da cima a fondo ma di Mia Kataleya Chiclio Alvarez, 5 anni, svanita nel nulla dal 10 giugno, non c'è nessuna traccia.

Kata scomparsa, il mistero delle parole del papà: rapita al posto di un'altra bambina

Kata scomparsa, ripresa la maxi ispezione nell'ex hotel Astor dove è sparita la bambina