Futura mamma fa una richiesta insolita agli amici: «Non voglio il baby shower, aiutatemi a pulire casa»

Molte future mamme si godono un baby shower, che probabilmente comporterebbe un incontro di amici e parenti a una festa in cui si celebra l'imminente arrivo del nuovo bambino. Tra regali e abbuffate, magari giocando insieme, parlare del futuro dei genitori, provare a indovinare il peso o scegliere insieme il nome. Ma c'è un nuovo tipo di incontro che ha riscosso un enorme successo online. La festa prevede che gli amici della mamma arrivino a casa e preparino l'abitazione per il nuovo arrivato, assicurandosi che sia perfettamente pulita e ordinata: tutti i compiti estenuanti che una donna negli ultimi mesi di gravidanza potrebbe non essere disposta a compiere.

Una mamma in dolce attesa ha condiviso sui social come ha chiesto agli amici di pulire casa, piuttosto che organizzarle il classico baby shower.

Il baby shower alternativo

Un baby shower alternativo è stato realizzato da questa donna, in dolce attesa, che ha condiviso con i suoi follower sui social le immagini del suo gruppo di amici pronto ad aiutarla. Chi spazza, chi spolvera, chi butta l'immondizia e chi passa l'aspirapolvere: tutti pronti per l'arrivo del piccolo e per gli utenti online è il miglior modo per esprimere il proprio supporto e amore nei confronti della donna incinta.

Il video

A condividere il video, una donna che supportando la scelta della futura mamma scrive: «Ogni donna incinta necessità il suo festino delle pulizie.

