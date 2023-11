Coppia di pensionati perde il viaggio in crociera, salta la vacanza da 4mila euro: «Non ci hanno fatto partire, ecco cosa è successo»

di Giuliano Cocco

Una coppia di pensionati della contea di Davon (Gran Bretagna) ha perso 4mila euro, a causa di una regola europea che in pochi conoscono.

Andrew e Sandra Sutherland, pensionati, non sono riusciti a salire a bordo della lussuosa Queen Victoria, nave da crociera che li avrebbe dovuti condurre in Spagna e in Portogallo, in un tragitto della durata di 12 giorni.

Come riporta il Daily Star, i coniugi hanno cercato di ottenere un rimborso, invano.

La beffa

I passaporti dei Sutherland non sono scaduti: a causa della Brexit, però, il documento di Sandra non sarebbe stato valido in alcune mete previste dal viaggio.

La compagnia che ha effettuato la prenotazione si è rifiutata di rimborsare la coppia; lo stesso rifiuto è arrivato anche dalla compagnia che detiene la Queen Victoria, la Cunard. Andrew ha aggiunto: «Ciò che mi indispettisce è che abbiamo inserito i dati dei nostri passaporti al momento della prenotazione, ma il sistema non ci ha avvertiti del problema».

Un rappresentante dell'agenzia viaggi, la Hays Travel, ha dichiarato: «Capiamo la delusione dei Sutherland, ma i nostri clienti sono responsabili di quanto concerne i loro documenti, lo abbiamo semore scritto chiaramente. Avvertiamo sempre i nostri passeggeri di controllare i loro passaporti, per evitare complicazioni con i paesi esteri».

