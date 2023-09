Cade dalla nave da crociera, 19enne disperso in mare da giorni. La sorella su Fb: «Non fermate le ricerche»

di Redazione web

Un ragazzo di 19 anni è caduto dalla nave da crociera mentre stava solcando le acque dei Caraibi nelle vicinanze di Cuba. E di lui non si hanno più notizie. L'incidente si è verificato a bordo della compagnia Royal Caribbean che ha confermato al magazine People, che «l'equipaggio della nave ha immediatamente avviato un'operazione di ricerca e salvataggio e sta lavorando a stretto contatto con le autorità locali».

Scomparso da giorni

La caduta dalla nave è accaduta lo scorso 29 agosto, quando l'ospite era a bordo della Wonder of the Seas, ma poco dopo, l'equipaggio della nave ha immediatamente avviato un'operazione di ricerca e salvataggio e sta ancora lavorando a stretto contatto con le autorità locali alla ricerca del passeggero scomparso.

Giallo sulla caduta

Anche se la compagnia non ha diffuso dettagli in merito all'identità del passeggero, si tratterebbe di Sigmund Ropich, secondo quanto condiviso dalla sorella, Savannah, su Facebook.

Stop alle ricerche

Tuttavia, in una registrazione vocale catturata dalla passeggera Jenna Izzo e ottenuta dalla Cnn, il capitano dela nave avrebbe diramato l'allarme quando si è avuta notizia di un uomo in mare, che ha comportato anche il rallentamento della nave. Sembra, che a distanza di diversi giorni i funzionari cubani abbiano cessato le ricerche in mare, che stanno continuando solo sulla costa e sulla terra.

