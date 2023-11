Dalle montagne in Bolivia agli squali in Messico, ma il pensiero dell'esploratore è fisso: «Mamma sto bene»

di Redazione web

La mamma è sempre la mamma e lo sa bene Jonathan Kubben, 34 anni, che ha portato con sé un cartello sulle montagne della Bolivia, a nuotare con gli squali in Messico, al festival Holi in India, alle conferenze TED a Bruxelles con su scritto «Mamma, sto bene».

Ora progetta di salutare la sua mamma dallo spazio.

La storia del 35enne inizia nel 2016 quando decise di radunare la sua famiglia per dirgli di voler cambiare il suo stile di vita. Il giovane, allora 28enne, lasciò il lavoro e con i soldi della vendita dell'auto comprò un biglietto aereo di sola andata. Aveva intenzione di viaggiare per il mondo, ma senza mai dimenticarsi della mamma.

I viaggi estremi

Con il biglietto di sola andata, Jonathan ha raggiunto prima Cuba, poi Messico, Colombia, Giappone, Spagna, Sud Africa e tanto altro. E mentre faceva immersioni con gli squali nell'oceano, saltava dagli aerei e scalava 6.088 metri di montagne, non poteva non preoccuparsi per la sua adorata mamma.

Il messaggio di Jonathan è stato attaccato con un adesivo sugli aerei della compagnia aerea Volaris, portato sul fondo del Cenote Suytun a Valladolid, in Messico, trasportato sulla cima del vulcano attivo Ijen in Indonesia e scritto dalle persone a Machu Picchu in Perù. Ha sfoggiato il cartello a sua madre ai Ted Talks di Bruxelles, ha affondato il cartello tra gli squali mentre faceva immersioni a Playa Del Carmen, in Messico, è stato ricoperto di vernice all'Holi, un festival in India, ed è stato disteso sull'enorme Atomium di Bruxelles.

La reazione della mamma

Durante il periodo del Covid, la mamma pensò che a preoccuparsi, tra i due, per una volta, sarebbe potuto essere lui, perciò decise di rispondergli "a tono" con un cartello simpatico in casa "Figlio, sto bene". «Quanto è carina? ❤️ - ha condiviso il 38enne sui social - Mi ha ascoltato quando le ho chiesto di stare a casa anche se il presidente del Messico incoraggiava la gente ad uscire.

