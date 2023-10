Federico lascia il lavoro da broker e diventa "Chef Fred": «Non ero felice, ora insegno ai turisti a fare ragù e tagliatelle»

di Redazione web

Dopo dieci anni passati a lavorare davanti al pc come broker, compensati da un buono stipendio ma da uno scarso ritorno in felicità, Federico Mainelli, bolognese di 43 anni, ha deciso di cambiare vita e investire su se stesso e su quello che i turisti più apprezzano dell'Italia: il cibo. A un ristorante non ci pensa nemmeno: il regno di "Chef Fred" è la cucina di casa sua. È qui che, insieme alla moglie Laura, accoglie persone provenienti da ogni parte del mondo e impartisce loro lezioni che sanno di ragù e pasta fresca.

Da broker a Chef Fred

A raccontare la storia di Federico è Repubblica, che presente il "piano B" dell'ex broker. Tutto è cominciato nel 2019, dopo un viaggio a Barcellona durante il quale ha intuito che le tradizioni locali raccontate da persone del posto riscuotono sempre grande curiosità tra turisti e viaggiatori. Così ha attinto alla sua memoria di bambino, ai pranzi in cui ogni pietanza era stata preparata a mano dai nonni, e si è inventato un nuovo lavoro: ora impartisce lezioni di cucina italiana agli stranieri in visita nella sua Bologna.

Le lezioni di cucina

I primi ad acquistare il suo pacchetto di sapori e esperienze sono stati due turisti tedeschi: Federico accoglie i suoi ospiti in casa, offre loro pizza fatta in casa e vino, poi comincia la lezione che ha un costo base di 85 euro.

