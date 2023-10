Alessia e Andrea comprano casa a 22 anni: «Lavoro, rinunce, risparmi e il bonus per il mutuo: ecco come ci siamo riusciti»

di Redazione web

Si dice che comprare casa insieme sia un impegno più grande del matrimonio. Sicuramente, è un passo enorme per una coppia. Alessia Marino e il suo fidanzato Andrea si sono tuffati nel loro progetto d'amore a 22 e 23 anni. Hanno comprato casa a Bergamo e l'hanno ristrutturata passo dopo passo, con «sacrifici e rinunce». In un post su TikTok, la ragazza ha mostrato una serie di foto che riassumono tutti i passi compiuti con il fidanzato verso l'acquisto della loro prima casa.

Cosa ha detto la ragazza

«Siamo pazzi? Sì, pazzissimi», dice la ragazza, pubblicando la foto del primo bacio dopo la firma dell'atto notarile.

«A 18 anni già lavoravamo entrambi e non siamo mai stati degli spendaccioni. Ci sono sacrifici e rinunce, ma si fa per portare avanti questo obiettivo che avevamo. Inoltre abbiamo potuto usare il "bonus under 36" per prendere il mutuo e grazie a questo molte cose non si pagano. Con il passare degli anni abbiamo racimolato i nostri soldini, che ci hanno aiutato a ristrutturare casa», ha concluso.

Ultimo aggiornamento: Domenica 15 Ottobre 2023, 12:18

