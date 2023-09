«Sono un viaggiatore del tempo, nel 2027 sarò l'unico sopravvissuto: avete mai visto Roma deserta?». L'inquietante profezia dell'influencer

Nel 2027 tutto potrebbe essere finito. Secondo quanto affermato da uno strano influencer di TikTok, tra quattro anni nessuno di noi sarà più vivo. Il motivo? Ancora non è dato saperlo, ma nel frattempo lui con alcuni video social sta fornendo alcune sue testimonianze che tutto sta per finire.

La fine del mondo è dietro l'angolo, quindi, e gli esseri umani si estingueranno: questa è la teoria "strampalata" di Javier, un tiktoker che sta spolando sui social network grazie alla particolarità dei suoi video.

Nel primo video comparso sul suo profilo, infatti, ha dichiarato: «Vengo dal futuro: esattamente dal 2027 e sono l'unico sopravvissuto sulla terra. Nei prossimi video vi darò prove tangibili di quanto sto dicendo». E, sebbene all'inizio gli utenti del web lo abbiano considerato l'ennesimo venditore di truffe, ecco che con il comparire dei primi video le cose sono cambiate...

Barbara Gambatesa, l'influencer della pizza gratis da Errico Porzio: «Non regalo pubblicità, il mio è lavoro»

Turista aggredito da un bisonte nel parco di Yellowstone: «Se l'è cercata, non doveva avvicinarsi»

Viaggiatore del tempo: fake o realtà?

Javier su TikTok si chiama @unicosobreviviente, ovvero unico sopravvissuto, e da mesi ormai pubblica video di città deserte come prova tangibile della sua tesi a cui in tanti, tantissimi, stentano a credere, ma.

In uno dei suoi video, ad esempio, inquadra l'orologio per far vedere che sono le 20:09, per poi inquadrare una città totalmente deserta. In tanti non sono cascati nel presunto fake e nei commenti hanno scritto: «Perché cambiare ora all'orologio è impossibile nel 2027?», «Sei l'unico sopravvissuto, ma ci sono luci accese negli altri appartamenti?». Insomma non sembra aver convinto i suoi fan.

Ma ci sono altri video che hanno messo un po' più in difficoltà anche i più miscredenti... tipo? Avete mai visto il museo della Scienza di Valencia completamente deserto? O piazza della Rotonda, dove svetta uno dei simboli di Roma (il Pantheon) completamente deserta in pieno giorno?

Sì, è vero, molti continuano a non credere alla tesi bislacca del viaggiatore del tempo di TikTok, ma la curiosità attorno al suo profilo è sempre più grande e in tanti si chiedono: ma come fa a fare certi video? C'entra, forse, lo zampino dell'intelligenza artificiale?

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Settembre 2023, 14:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA