«I ragazzi fidanzati diventano più attraenti, è successo anche al mio: ecco perché»

Secondo una vecchia leggenda popolare, quando uno è single fatica a trovare un partner ma, poi, appena trovato ecco spuntare come funghi spasimanti e corteggiatori. In particolar modo a subire questo particolare effetto sono gli uomini che, una volta, fidanzati sembrano assumere un fascino tutto nuovo, diventando molto più attraenti.

Una cosa finora mai dimostrata realmente, ma che un po' tutti conoscono o hanno sentito dire almeno una volta nella loro vita e che, adesso, sembra aver trovato una spiegazione. Tutto merito di una star di TikTok che con un video ha deciso di spiegare al mondo dei social il misterioso segreto, conquistando tutti gli utenti. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Ecco perché i fidanzati sono più attraenti

Tina Colada ha solo 21 anni, ma sembra aver rivelato al mondo uno dei segreti più scottanti del mondo. Il suo video sulla piattaforma social più amata dalla Gen Z sta riscuotendo un successo planetario e in poche ore la sua teoria sull'"effetto fidanzata" sta facendo il giro del mondo. La giovane ha spiegato la sua teoria sul perché gli uomoni diventino più attraenti quando iniziano una relazione, facendo l'esempio del suo fidanzato che, a detta sua, da quando sta con lei riscuote molto più successo con le ragazze.

La content creator del Minnesota, negli Stati Uniti, non ha dubbi: il suo fidanzato, Dennis Canada, è diventato molto più bello e piacente da quando lei è intervenuta sul suo look con un vero e proprio restyling. Nel video, Tina mostra il suo ragazzo prima e dopo aver iniziato la storia d'amore.

«'L'effetto fidanzata' è reale - dice con sicurezza -. È un fattore fondamentale che si scatena quando un ragazzo si fidanza, la nuova ragazza lo fa risplendere, facendolo sembrare 100 volte più bello di prima. Il mio ragazzo è un ottimo esempio, guardate la differenza. Non era certo brutto prima, ma sapevo che aveva un potenziale inespresso che sono riuscita a tirar fuori. Ho semplicemente dato dei piccoli consigli per migliorare il suo look e in poco tempo la trasformazione è stata sorprendente».

Prima Dennis aveva i capelli corti e vestiti non certo alla moda, adesso invece con un taglio di capelli più lungo e vestiti ad hoc per il suo stile, il giovane sembra un altro e denota anche molta più sicurezza in se stesso. «Il suo viso è molto più valorizzato e questo lo ha reso più sicuro, anche nelle foto è molto più sicuro».

Un parere, quello di Tina, che sembra aver trovato un grande riscontro positivo: i commenti sotto al suo video sono migliaia e tutti favorevoli. Sono soprattutto le ragazze a concordare con lei, ma non solo. «È sempre così. quando sono single nessuno mi cerca, poi trovo una partner e le ragazze ci provano tutte con me», racconta un ragazzo che ha trovato il consenso di migliaia di ragazzi. Sembra proprio che Tina sia riuscita a spiegare in modo semplice e funzionale uno dei misteri che, da sempre, assillano il genere maschile... tutto merito dell'occhio esperto e femminile della partner che sa valorizzare il look del compagno.

