Dipendenza dai social, a rischio la salute mentale di un ragazzo su due: colpa dei messaggi tossici

I social network sono luogo di connessione, ma anche di potenziale pericolo per i ragazzi. Quotidianamente capita loro di imbattersi in messaggi tossici, che mostrano modelli di bellezza irrealisticamente perfetti e contribuiscono a minare autostima e benessere mentale e fisico. Secondo una recente ricerca del dipartimento antidroga della presidenza del Consiglio e del centro nazionale dipendenza e doping dell'Istituto Superiore di Sanità, il 2,5% dei ragazzi presenta caratteristiche compatibili con una dipendenza dai social media con maggior probabilità di sviluppare ansia sociale, che può diventare fattore di rischio per bassa autostima, depressione o aggravamento di disturbi alimentari come l'anoressia. Si stima che la salute mentale di 1 giovane su 2 sia a rischio.

Secondo la ricerca, la maggior parte dei giovani di età compresa tra i 10 e i 17 anni è stata esposta a consigli di bellezza tossici: 5 su 10 a contenuti che incoraggiano la perdita di peso e 6 su 10 a corpi perfetti e irrealistici. Per questo Dove, Cittadinanzattiva e Social Warning lanciano la campagna di sensibilizzazione "Il costo della bellezza". Alla campagna si associa una petizione che chiede che all'interno dei piani di offerta formativa delle scuole primarie e secondarie si preveda un percorso educativo sull'uso consapevole dei social media.