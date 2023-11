Pecora più sola al mondo salvata da un gruppo di agricoltori: «Niente zoo dopo anni di sofferenze»

di Cristina Siciliano

Facendo una ricerca on line con le parole «maltrattamento animali» c’è almeno una notizia al giorno. E proprio per questo motivo che ci sono coloro che si presentano come i sostenitori dei diritti degli animali e si sforzano di promuovere un mondo in cui gli animali siano trattati con rispetto e compassione. Ed infatti, un gruppo di cinque agricoltori è riuscito a salvare una pecora che era bloccata da due anni su una roccia nel nord-est della Scozia. Sola e triste.

La storia

Ally Williamson, Graeme Parker, James Parker, Als Couzens hanno rischiato la vita per salvare la pecora che era in pessime condizioni.

Attraverso il profilo Instagram del gruppo, i cinque agricoltori si sono lamentati: «Un altro gruppo ci ha chiamato perché vuole portarla in uno zoo. Ma è del tutto inaccettabile che venga portata in uno zoo quando ha già sofferto tanto negli ultimi due anni. Lo zoo può essere stressante per qualsiasi animale. La cosa giusta da fare sarebbe permetterle di vivere il resto della sua vita in sicurezza al Tribe Animal Sanctuary, che ha già accettato di ospitarla».

