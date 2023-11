Influencer viaggia e guadagna migliaia di euro per 12 anni ma poi molla tutto: «Ecco i tre motivi per cui ho smesso»

di Redazione Web

«Ho deciso, faccio il giro del mondo». Quante volte viene pronunciata questa frase ma tra il dire e il fare c'è di mezzo la volontà. Naturalmente il viaggio permette di prendersi una pausa dai ritmi frenetici della quotidianità, regalandosi del tempo per riscoprire il fascino dell'avventura. E lo sa bene proprio Lauren Juliff che per 12 anni ha viaggiato in tutto il mondo, visitando cento paesi e guadagnando come «influencer di viaggio». Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

La storia di Lauren Juliff

«All'inizio progettai il mio sito web per tenere aggiornati amici e parenti sui luoghi che visitavo - ha spiegato Lauren Juliff a The Mirror -. È stato tutto abbastanza inaspettato, non pensavo mi seguissero così tante persone.

L'influencer ha aggiunto: «In Croazia ho iniziato a ricevere alcuni messaggi da inserzionisti che volevano pagare per promuovere i loro servizi ai miei lettori. Dopo sei mesi ho iniziato a guadagnare circa 1.720 euro (al mese), denaro sufficiente per mantenermi nelle regioni più economiche del mondo. Fu a questo punto che mi resi conto che se avessi continuato così, forse non sarei mai più tornata a casa».

Per i successivi cinque anni Lauren ha viaggiato continuamente, visitando 75 paesi nei cinque continenti. «Ho camminato attraverso i ghiacciai della Nuova Zelanda e mi sono accampata nei deserti del Marocco - ha spiegato Lauren -. Ho guardato l'alba su Chichen Itza e il tramonto su Angkor Wat. Ho camminato lungo la Grande Muraglia cinese e ho navigato su uno yacht lungo la costa della Turchia. Ho imparato fare surf a Bali e fare snorkeling sulla Grande Barriera Corallina».

Dopo il quinto anno, per Lauren Juliffm qualcosa è cambiato. «Ho iniziato ad avere attacchi di panico - ha spiegato Lauren -. Da adolescente già soffrivo di ansia. All'improvviso, ho iniziato ad avere attacchi di panico ogni giorno. Ho provato a trovare una soluzione in tanti modi, come mangiare meglio, fare esercizio, scrivere un diario e meditare, ma niente ha funzionato».

Nonostante il suo desiderio di voler andare avanti nei viaggi, Lauren sentiva come se il suo corpo le stesse dicendo di non farlo. «Venivo colpita da un'ondata di ansia - ha spiegato -. C'erano tre problemi principali per me: la solitudine, lo stile di vita malsano e la mancanza di equilibrio tra lavoro e vita privata. All'inizio era tutto fantastico, ma dopo cinque anni era diventato malsano. Avevo preso peso perché avevo poco controllo sulla mia dieta e spesso mi sentivo stanca e demotivata. Ho avuto un'intossicazione alimentare tantissime volte e ho avuto problemi di stomaco».

Dopo anni, Lauren ha superato i suoi problemi di ansia e di attacchi di panico. «Oggi vivo a Melbourne, in Australia, con il mio partner. Nove mesi all'anno sono fissa qui e altri tre mesi li dedico ai viaggi. La mia vita è molto più equilibrata ora: sono in grado di gestire meglio il mio sito web, avere routine sane e comunque poter esplorare il mondo che amo così tanto».

