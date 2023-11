Sarah scopre il tradimento del suo fidanzato e lo "umilia" con un cartellone gigante che fa il giro di Londra

di Redazione web

Sarah scopre che il suo fidanzato, con cui intrattiene una relazione da più di sette anni, l'ha tradita. I messaggi che l'uomo invia a altre donne non lasciano dubbi: lui non è fedele. Pronta la reazione. Una vendetta pubblica. Il gesto della giovane londinese si fa notare.

Cosa ha fatto Sarah

La donna ha comprato uno spot pubblicitario su un grande schermo da portare in giro per tutta Londra: «Al mio fidanzato traditore. Ho visto i messaggi. Sette anni e mezzo buttati. (...) Sarah.»

Tante le foto apparse in giro sui social: «Stai camminando per il centro di Londra e vedi questo messaggio su un cartellone pubblicitario», scrive un utente. Le reazioni e i commenti sotto i post spesso sono esilaranti, tra coloro che si sono immedesimati in Sarah e chi invece chiede di saperne di più:« Abbiamo bisogno di una storia » scrive qualcuno. Al momento tutto tace.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Novembre 2023, 20:24

