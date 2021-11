Aereo costretto a tornare in aeroporto: «A bordo c'è puzza di calzini». Ma niente risarcimento

Una forte puzza di calzini sporchi. Per questo motivo un aereo della Swiss International Airlines, partito da Londra e diretto a Zurigo è dovuto tornare indietro poco dopo il volo. Appena 30 minuti dopo il decollo il velivolo ha fatto ritorno all'aeroporto di Heathrow da cui era partito senza riuscire ad arrivare in Svizzera.

Un inconveniente decisamente sgradevole, come riporta il canale francese Bfm Tv, per il quale uno dei passeggeri ha chiesto un indennizzo che però la compagnia aerea pare abbia negato. Per la Swiss si è trattato di una "circostanza eccezionale" che non dà diritto al risarcimento. In realtà in caso di forte ritardo le regole europee prevedono che venga dato un indennizzo ai passeggeri. Inoltre, a causa del problema riscontrato dalla compagnia, tutti i passeggeri presenti sul volo sono stati costretti a pernottare una notte in hotel.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Novembre 2021, 09:40

