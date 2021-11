Schianto con giallo: aereo, vuota la scatola nera. I dati sono fermi ad aprile

Più che una scatola nera, una scatola vuota. Nessun dato registrato dopo aprile sul registratore di volo a bordo del biplano privato Pilatus, che il 3 ottobre precipitò in picchiata a San Donato Milanese, causando la morte di tutti i passeggeri a bordo, tra cui il pilota, il magnate romeno Dan Petrescu.

Si sperava che delucidazioni arrivassero per risolvere il giallo di quello schianto, invece nulla di fatto. Nello schianto morirono con il magnate romeno anche la moglie di 65 anni, il figlio Stefan con il suo compagno canadese, l'italiano Filippo Nascimbene, 33 anni con la moglie Claire 33, il loro bimbo Raphael, un anno, e la madre di lei, 65 anni.

Venerdì scorso si era saputo che, nell'ambito dell'accertamento tecnico irripetibile disposto dalla Procura, nel Lightweight Data Recorder (LDR) recuperato sul luogo dello schianto del Pilatus PC-12, e preso in carico dai laboratori dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, erano stati trovati ed estrapolati dati contenuti nella memoria. Dalle prime analisi però è appunto emerso che quei dati sono fermi a circa sette mesi fa. Niente di più che serva a chiarire perché, dopo il decollo da di Linate, il biplano andò giù quasi a 90 gradi, mentre si trovava a circa quattromila piedi, anche avvitandosi ad elica nella fase iniziale della caduta.

L'inchiesta, coordinata dall'aggiunto Tiziana Siciliano e dai pm Filippini e Clerici, dovrà andare avanti per ipotesi, passando per l'analisi dei video della caduta, dei dialoghi tra il pilota e la sala radar, dei pezzi rimasti del velivolo, degli accertamenti medico legali sui resti delle vittime e in particolare del pilota.

Tra le ipotesi il malore, l'errore umano, manovra sbagliata o azzardata, ma non si possono nemmeno escludere, al momento, problemi o avarie del Pilatus.

