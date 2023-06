Mangia solo carne cruda e frattaglie tutti i giorni: «Ho perso 30 kg, l'acne è scomparso e non sono più depressa»

di Redazione web

Una ragazza di 19 anni afferma di aver curato la sua acne, di aver perso trenta chili e di sentirsi meglio che mai dopo aver adottato una dieta a base di carne cruda e frattaglie. Ha smesso completamente di mangiare verdure a metà del 2022, e da circa un anno si nutre solo di bistecche rigorosamente non cotte. La giovane sostiene che non solo qesto nuovo stile alimentare l'abbia aiutata a dimagrire, ma anche alleviato la sua depressione e i problemi di stomaco.

Mangia solo carne cruda e frattaglie, la dieta

India Castley di Southport, nel Merseyside, seguiva una dieta tradizionale, in cui si assicurava di mangiare molte verdure, ma dice che quel tipo di alimentazione la faceva stire in maniera «terribile», e che solo da quando ha adottato la dieta carnivora ha cominciato a sentirsi meglio. Una scelta decisamente controversa, bocciata anche dagli scienziati: la dieta di India è priva di fibre e antiossidanti, mentre è ricca di grassi e colesterolo. Ma la ragazza giura che non tornerà indietro, e che non toccherà mai più verdure in vita sua.

Cosa mangia: la giornata tipo

La ragazza, che condivide il suo percorso su TikTok, dove è conosciuta con il nome di Princess India, è convinta che frutta e verdura contengano anti-nutrienti, sostanze che riducono la capacità del corpo di assorbire i nutrienti, e sostanze irritanti. Oltre alla carne, l'India mangia anche uova, midollo osseo e latticini crudi che le forniscono vitamine e sostanze nutritive. India ha dichiarato: «Quello che varia da un giorno all'altro, la gente pensa che sia abbastanza noioso e restrittivo, ma una volta che ci sei dentro, non vorrai più fermarti». «Per colazione tendo a mangiare una bistecca cruda con un po' di fegato crudo e i miei latticini crudi.

Il costo

Per la spesa settimanale, che comprende bistecche, uova e latticini, India spende 150 sterline: «La gente pensa che il carnivoro sia costoso, ma assolutamente no. Direi che le persone spendono di più in cibo da asporto e fast food che in cibo carnivoro».

I benefici

Oltre alla perdita di peso e alla scomparsa dell'acne, India afferma che il beneficio più evidente che ha riscontrato è il suo umore. Ha detto: «I miei amici e la mia famiglia dicono che non mi riconoscono nemmeno più, in positivo ovviamente. Ho una motivazione per tutto. Prima riuscivo a malapena ad alzarmi dal letto. Ero sempre piena di ansia. Ero una persona molto arrabbiata e irascibile, ma questo era dovuto alla mia cattiva alimentazione che mi causava la permeabilità intestinale. Il tuo intestino è essenzialmente il tuo primo cervello. Se lo stai danneggiando, non ti sentirai molto bene quanto dovresti».

Le critiche

Nonostante la ragazza sia entusiasta del nuovo stile di vita e si senta benissimo, la sua dieta condivisa sui social ha attirato molte critiche online. «Tra qualche anno avrai un infarto o dei vermi, non vedo l'ora», si legge tra i commenti ai suoi video. «Potresti diventare cieca, cercalo su Google», ha detto un altro. E c'è anche chi dubita che mangi davvero in quel modo: «Non la si vede mai deglutire». India ha dichiarato di aver ricevuto persino minacce di morte, ma non riesce a capirne il motivo: «Dovrebbero ringraziarmi, sto promuovendo questo stile di vita per aiutare le persone a guarire», ha detto. India non si è consultata con nessun professionista prima di passare a una dieta carnivora, ma pensa che i risultati che ha sperimentato parlino da soli. Ha aggiunto: «Perché dovrei consultare un medico quando sto diventando più felice?».

