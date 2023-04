Patatine McDonald's, su TikTok svelato il segreto del loro sapore. Ira dei vegetariani: «Un incubo»

Il "cibo spazzatura" dei fast food, come, ad esempio, hamburgher e patatine fritte, prende sempre più campo nella nostra società, ma adesso un segreto svelato sui social potrebbe far perdere non pochi clienti ad un colosso dei panini e delle patatine fritte. Un tiktoker dall'incredibile seguito negli Stati Uniti, infatti, ha dichiarato di conoscere i segreti che si nascondo dietro le ricette di McDonald's e - questa volta - a tremare sono gli amanti delle patatine fritte e non solo...

Sophie Codegoni, attacco di fame nella notte: l'influencer ordina al fast food, la dieta in gravidanza senza regole

McDonald's, colpo da 18mila euro: i due autori presi in un autogrill di Arezzo. «Traditi dall'odore dell'auto»

McDonald's: la ricetta segreta fa infuriare i vegetariani

Le patatine fritte di McDonald's sono uniche nel loro genere. Un sapore inimitabile che ha conquistato generazioni intere ed è da sempre sotto i riflettori degli appassionati del cibo dei fast food. Tutti, almeno una volta, infatti, si sono chiesti: come sono fatte? Qual è il segreto nella ricetta?

Adesso, Jordan Howlett, tiktoker da quasi 10 milioni di follower, ha svelato il mistero. Con un filmato che, in pochi minuti, è divenuto subito virale, facendo il giro del mondo.

Tutti vogliono saperlo

Il filmato, che conta già 2 milioni di visualizzazioni e like, è sicuramente uno dei video più "cliccati" del momento. Tutti vogliono sapere cosa si celi dietro quel gusto inimitabile. Dagli assidui frequentatori a chi, invece, capita al McDonald's in modo sporadico, la curiosità regna sovrana e il content creator non delude le aspettative.

«So perché le patatine del Mc hanno un sapore così diverso e ve lo dico», ha detto ai suoi fan e senza farli attendere più di troppo sgancia la bomba.

«Ecco il motivo»

«È perché McDonald's cucina le patatine fritte con l'aroma di manzo mescolato al loro olio vegetale», ha continuato Howlett. «Quindi, ecco perché le patatine sono così buone ma anche così diverse da tutte le altre». Un segreto che sta sconvolgendo i vegetariani che, loro malgrado, hanno scoperto di non poter mangiare nemmeno le patatine. E nei commenti spunta il loro malcontento: «È un incubo, le ho mangiate centinaia di volte», scrive un utente. «Lo avrebbero dovuto scrivere e dire chiaramente! Noi vegetariani abbiamo il diritto di sapere cosa poter mangiare nei fast food e cosa no», fa eco un'altra utente. Ma il video ha scatenato non solo la reazione dei clienti.

La risposta

McDonald's USA ha deciso di replicare alle tante polemiche scaturite dando la propria versione dei fatti a Fox News Digital. «È vero. Quando i nostri fornitori friggono parzialmente le nostre patate tagliate, usano una miscela di olio che contiene aroma di manzo», spiegano dal colosso americano.

«Ciò garantisce il gusto eccezionale e il sapore riconoscibile che tutti amiamo dalle nostre patatine fritte famose in tutto il mondo. Le patatine sono cotte nelle nostre cucine, condite con sale e servite calde».

Ma poi aggiungono: «Le informazioni sugli allergeni riportate nelle schede nutrizionali lo rivelano da sempre. Non è colpa nostra se i clienti non leggono la dicitura "sapore naturale di manzo"».

Una notizia, tuttavia, che ha sconcertato i clienti di tutto il mondo. Anche se, difficilmente, McDonald's andrà in crisi dopo una notizia del genere.

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Aprile 2023, 10:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA