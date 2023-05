Hamburger vegetale, il Mammut è l'ingrediente segreto: «Gusto unico, sanno di manzo»

L'ingrediente segreto degli hamburger vegetali? Sembra assurdo, ma proviene direttamente dalla preistoria. Sì, perché una startup del Belgio - la Paleo - è diventata famosa in tutto il mondo dopo essere riuscita a inserire all'interno dei suoi hamburger una proteina davvero speciale...

Come far diventare un hamburger vegetale buono, gustoso e saporito come uno di manzo? Semplice, grazie al DNA di un animale vissuto 10mila anni fa sul nostro pianeta: il Mammut. La startup ha iniziato a utilizzare una tecnologia di fermentazione che con precisione riesce a sviluppare le proteine animali, comprese quelle di manzo, pollo, maiale, agnello, tonno e - per finire - anche quelle dell'enorme animale lanoso che viveva sulla Terra nel periodo dell'era glaciale.

Proteine che, poi, possono essere aggiunte a qualsiasi sostituto della carne, compresa quella vegetale. Un modo infallibile per rendere il sostituto molto più gustoso e simile al sapore dell'originale. Proteine che, accontentano anche i vegetariani. Paleo, infatti, è riuscita con un particolare tipo di fermentazione a riprodurre le proteine animali senza utilizzare le cellule animali.

E grazie al gigantesco esemplare fossile, presente al Centro di Paleogenetica di Stoccolma, in Svezia, la startup è riuscita a usare le proteine del Mammut. «Grazie al Dna dell'esemplare, siamo riusciti a coincidere tutti i pezzi del puzzle - racconta a Insider Hermes Sanctorum, fondatore e CEO di Paleo -. Grazie ai Dna degli elefanti siamo riusciti ad allineare i piccoli frammenti, ricostruendo la sequenza completa e da lì abbiamo potuto utilizzare la proteina per gli hamburger».

Grazie alle proteine di Mammut, strano ma vero, gli hamburger vegetali assumono un gusto molto più intenso e simile alla carne. «Hanno un gusto unico. Un sapore intenso e "carnoso". Praticamente hanno lo stesso sapore del manzo e potrebbe essere una svolta capace di rivoluzionare il mercato della carne», ha spiegato Sanctorum.

